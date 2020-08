Buongiorno dalla Borsa 7 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) (TeleBorsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 27.386,98 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 11.267,09 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 22.329,9 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dello 0,70% e chiude a 13.863,1 punti. Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,23%; senza slancio Londra, che negozia con un +0,04%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -1,04%. Frazionale ribasso per Tenaris, che scambia con una perdita dello 0,97%. ... Leggi su quifinanza

Buongiorno, per un imprevisto non ho potuto pagare entro il 30 luglio le imposte IVIE ed IVAFE relative al saldo 2019 ed al primo acconto 2020. Ho scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate il mode ...

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

