"Brutta, cattiva, pelata". Insulti a Giorgia Meloni? Altra porcheria del Pd: il "big" che apprezza l'orrore | Guarda (Di venerdì 7 agosto 2020) Si torna a parlare degli Insulti rivolti da Paola Pessina, ex sindaco di Rho del Pd, a Giorgia Meloni. Quel "sta diventando calva. L'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti". Una frase terrificante che è costata ala Pessina le dimissioni dalla carica che aveva in Fondazione Cariplo. Si torna a parlare di quella vicenda perché si scopre che al Pd, insultare la Meloni, piace moltissimo. Già, perché online circola uno screenshot che mostrava il "like" piazzato da Carlo Borghetti agli Insulti della Pessina alla leader di Fratelli d'Italia. Di chi si tratta? Presto detto: è il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, insomma un esponente di spicco. Insomma, il piddino mostrava di aver apprezzato gli ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Brutta cattiva Giorgia Meloni insultata dall'ex sindaco di sinistra: "Stai diventando calva. Troppo testosterone? Brutta e cattiva" Liberoquotidiano.it Giorgia Meloni insultata da Paola Pessina? Il big del Pd che apprezza l'orrore: "Brutta, cattiva, pelata"

Si torna a parlare degli insulti rivolti da Paola Pessina, ex sindaco di Rho del Pd, a Giorgia Meloni. Quel "sta diventando calva. L'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti". Una ...

