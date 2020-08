Brevetti: Scalfarotto, 'governo scelga candidata sede Tribunale, Milano meglio attrezzata' (2) (Di venerdì 7 agosto 2020) (Adnkronos) - Senza una sola candidatura, il rischio "è che le funzioni di Londra vadano su Parigi o su Monaco di Baviera e siano ripartite fra queste due sedi. E per i prossimi anni non se ne parlerebbe più e sarebbe molto difficile invertire la marcia". Per Scalfarotto è positivo che "Milano si stia muovendo. Si è mossa anche Torino. La mia sensazione è che Milano sia meglio attrezzata, in termini di infrastrutture, ricettività, numero di Brevetti e numero di aziende farmaceutiche sul territorio. Ma è un'opinione personale che non vincola il governo". Leggi su liberoquotidiano

Brevetti: Scalfarotto, 'governo scelga candidata sede Tribunale, Milano meglio attrezzata'

