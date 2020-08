Brevetti: Lupi, 'governo candidi Milano come sede Tribunale europeo, ha carte in regola' (Di venerdì 7 agosto 2020) Milano, 7 ago. (Adnkronos) - "Occorre riconoscere a Milano il suo ruolo fondamentale nell'innovazione e nella ricerca, tanto più dopo i momenti di crisi che abbiamo passato e per far rivivere la città che rischia di svuotarsi a causa dello smart working". Lo afferma Maurizio Lupi, deputato e presidente della componente Noi con l'Italia-Usei del gruppo misto, contattato dall'Adnkronos sulla lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dai massimi rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Assolombarda e Alisei per chiedere che il governo candidi Milano sede della Divisione Centrale del Tribunale europeo ... Leggi su iltempo

