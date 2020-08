Brasile, scandalo sul dossier del governo: schedati 579 oppositori di Bolsonaro. E risorge l’agenzia segreta operativa durante la dittatura (Di venerdì 7 agosto 2020) Pianificare ed eseguire attività di intelligence volte ad “affrontare le minacce alla sicurezza e alla stabilità dello stato e della società”. Migliorare “l’attuale produzione di informazioni di intelligence e raccolta strutturata di dati”. Questi i principali obiettivi per cui il governo brasiliano ha disposto la creazione del Centro di intelligence nazionale (Cin), nuova struttura all’interno dell’Agenzia di intelligence brasiliana (Abin) in grado di essere più efficiente nell’analisi delle minacce interne allo stato brasiliano. Laddove l’Abin, secondo le critiche manifestate pubblicamente dal presidente Jair Bolsonaro, ha mostrato finora di essere troppo debole. Secondo quanto riportato nel decreto costitutivo pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Cin ha anche funzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un gruppo bollato pubblicamente dallo stesso presidente Jair Bolsonaro come “marginali, terroristi che vogliono distruggere il Brasile”. Nonostante il Seopi sia direttamente subordinato al ministro ...

