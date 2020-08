Braid Anniversary Edition: in arrivo su PS5 e Xbox Series X (Di venerdì 7 agosto 2020) Braid Anniversary Edition, la riedizione del folle platform, si è mostrato in un trailer ed arriverà su PS5, Xbox Series X e current-gen Braid, la creatura di Jonathan Blow, è stato uno dei giochi indie più influenti di sempre e ha contribuito a dare un considerevole boost, in termini di popolarità, all’intero genere, soprattutto su console. Ora, il gioco sta per tornare più in forma che mai: Braid Anniversary Edition arriverà su Xbox Series X, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Potete dare uno sguardo al trailer di gameplay cliccando sul player in basso. Ecco le novità della riedizione dello storico platform indie, ... Leggi su tuttotek

