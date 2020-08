Bradley Cooper e Jennifer Garner in spiaggia a Malibù: complici e affiatati (Di venerdì 7 agosto 2020) Bradley Cooper e Jennifer Garner si rilassano insieme in spiaggia a Malibù, fra sorrisi e chiacchiere, mostrando una grande complicità. Lei ex di Ben Affleck, lui grande amore di Irina Shaky, sono stati paparazzati insieme durante una giornata al mare. A immortalarli il sito TMZ che ha pubblicato gli scatti i cui Bradley e Jennifer giocano a costruire castelli di sabbia con Lea De Seine, la figlia dell’attore, nata dal suo legame con la Shaky. “I due hanno un lungo passato insieme, e a giudicare da queste foto anche un presente”, si legge sul sito. I divi di Hollywood d’altronde si conoscono da tempo. Agli inizi della carriera, ben 19 anni fa, erano apparsi entrambi nella serie tv Alias e già all’epoca ... Leggi su dilei

