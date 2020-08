Bradley Cooper e Jennifer Garner: appuntamento "a tre" sulla spiaggia (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Bradley Cooper e Jennifer Garner hanno passato la giornata insieme sulla spiaggia di Malibu, alimentando il lavoro dei paparazzi. Bradley Cooper e Jennifer Garner, entrambi single, sono stati paparazzati sulla spiaggia di Malibu mentre trascorrono una giornata al mare con la figlia di lui. Mercoledì scorso Bradley Cooper e Jennifer Garner hanno trascorso la giornata sulla spiaggia di Malibu insieme alla figlia di lui, Lea De Seine, avuta dalla modella Irina Shayk. Dopo la rottura con la Shayk, Bradley Cooper sarebbe ufficialmente single, e adesso ... Leggi su movieplayer

I due attori paparazzati al mare in California. Sono amici di vecchia data e hanno lavorato insieme in «Alias». Oggi potrebbe esserci qualcosa di più di un’amicizia ...

