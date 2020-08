Bonus lavoratori stagionali, altri 600 euro previsti nel decreto di agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel decreto in uscita ad agosto è previsto un ulteriore Bonus lavoratori stagionali di 600 euro. Potranno beneficiarne impiegati nel turismo e nello spettacolo Fonte PixabayI lavoratori stagionali saranno al centro anche del decreto di agosto. A tal proposito è previsto un nuovo indennizzo per coloro che sono impegnati in lavori in ambito turistico negli stabilimenti termali e balneari e dello spettacolo. Per forza di cose hanno subito degli ingenti danni dalla situazione provocata dal covid-19 visto che la stagione estiva è partita in grave ritardo. Riguarda i soggetti che per cause non imputabili a loro hanno terminato la loro attività lavorativa nel periodo compreso tra ... Leggi su chenews

