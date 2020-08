Bonus 600 euro prorogato, nuovo sgravio contributivo e blocco licenziamenti, le novità (Di venerdì 7 agosto 2020) prorogato il Bonus 600 euro per altre due mensilità dedicato ai lavoratori stagionali del turismo, spettacolo e terme. Sarà anche più facile il rinnovo dei contratti a termine, ecco in breve una panoramica delle novità sul lavoro: sgravio contributivo e licenziamento, nel decreto agosto. Rinnovi e proroghe in atto Dopo i dodici mesi di rinnovo non dovrà essere inserita più la causale. Le aziende potranno assumere i lavoratori a tempo indeterminato, anche con la trasformazione dei contratti a termine con uno sgravio contributivo di sei mesi, nei limiti di ottomila euro. Per chi ha in scadenza l’indennità di disoccupazione, per chi percepisce Dis Coll per i collaboratori e Naspi per i ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus 600 euro prorogato, nuovo sgravio contributivo e blocco licenziamenti, le novità - RedazioneTvcity : Decreto Agosto: bonus di 600 euro al mese per i lavoratori marittimi - - Rory30113427 : #InpsInAscolto Ho percepito 100 euro a giugno e 100 a luglio di cig in deroga. Ho appena scoperto che la mia doma… - alfer1959 : Decreto Agosto: che fine fa il Bonus covid 600-1000 euro autonomi - moneypuntoit : ?? Bonus 600 euro, novità: nuovi beneficiari nel decreto Agosto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro, novità: nuovi beneficiari nel decreto Agosto Money.it Bonus 1000 euro e 600 euro giugno e luglio, novità decreto Agosto

Decreto Agosto, Bonus 1000 e bonus 600 euro: La pandemia ed il lockdown hanno piegato l’economia italiana colpendo trasversalmente quasi tutti comparti e mettendone in ginocchio soprattutto uno, quell ...

Decreto Agosto 2020 bozza: licenziamenti, CIG, bonus consumi, novità

Bozza decreto Agosto 2020, ecco cosa prevede: ***Bozza decreto Agosto 2020, ecco cosa prevede ultime notizie 7 agosto 2020: la manovra estiva potrebbe contenere sgravi contributivi del 30% per le azie ...

Decreto Agosto, Bonus 1000 e bonus 600 euro: La pandemia ed il lockdown hanno piegato l’economia italiana colpendo trasversalmente quasi tutti comparti e mettendone in ginocchio soprattutto uno, quell ...Bozza decreto Agosto 2020, ecco cosa prevede: ***Bozza decreto Agosto 2020, ecco cosa prevede ultime notizie 7 agosto 2020: la manovra estiva potrebbe contenere sgravi contributivi del 30% per le azie ...