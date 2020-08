Bonus 1.000 euro professionisti, si può ottenere senza domanda ecco come (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Bonus 1.000 euro riconosciuto ai professionisti iscritti alle casse di previdenza è previsto nel decreto Agosto ma secondo modalità e requisiti ben definiti. I liberi professionisti quali avvocati, commercialisti o architetti attendono il Bonus ed è la terza mensilità di maggio dopo i 600 euro percepiti. Cosa dice la bozza del decreto A definire la bozza del decreto Agosto è l’articolo 10 che cita cosi:“Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ... Leggi su quotidianpost

La bozza del Dl Agosto anticipata negli scorsi giorni contiene infatti, all’articolo 10, le tanto attese “Disposizioni attuative dell’articolo 78 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con legge ...

