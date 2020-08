Bonaccini: “Sì al taglio dei parlamentari” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – “In realtà la riduzione del numero dei parlamentari è nel programma del centrosinistra da quasi trent’anni e io non ho cambiato idea. Avrei preferito accompagnare a questa riforma quella del bicameralismo differenziato, così come reputo necessaria una legge elettorale conseguente. Ma resto favorevole ad avere un Parlamento meno pletorico e più linea con le altre democrazie europee. E, per inciso, più che inseguirli i populisti li ho battuti alle elezioni”. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, lo dice in un’intervista al Corriere della Sera. “Ribadisco che una nuova legge elettorale è necessaria, ma dubito che si riesca a procedere in tempi così rapidi- prosegue Bonaccini- Confermo anche che in questo momento le risposte economiche e sociali sono molto più urgenti di quelle istituzionali, pur importanti. Se la politica discute di regole nel momento in cui gli italiani perdono il lavoro e le aziende chiudono non va bene”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Bonaccini: “Sì al taglio dei parlamentari” Sea-Eye denuncia il ministero dei Trasporti per il fermo della nave “L’omosessualità malattia, causata anche dai vaccini”, frasi choc di un consigliere ex M5s a Roma Libano, Farnesina: “Morta un’italiana ultranovantenne” Migranti, Di Maio: “Trovata intesa, la Tunisia bloccherà i gommoni” Minicuci candidato sindaco di Reggio Calabria, centrodestra verso la frattura interna Leggi su dire

