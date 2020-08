Boltiere, infermiere ruba bancomat ad anziano ricoverato per Coronavirus e gli prosciuga il conto (Di venerdì 7 agosto 2020) Boltiere, infermiere ruba bancomat. Un infermiere in servizio al pronto soccorso di un ospedale della provincia di Bergamo ha rubato il bancomat a un anziano ricoverato per Coronavirus nella struttura, poi morto dopo alcune settimane di ricovero in terapia intensiva. Mentre l’anziano era intubato, l’infermiere e la fidanzata gli hanno prosciugato il conto, prelevando circa seimila euro. I fatti sono avvenuti a marzo: adesso l’infermiere e la compagna sono stati individuati e denunciati. Una brutta vicenda avvenuta in un ospedale della provincia di Bergamo si è conclusa, tre giorni fa, con una denuncia per le due ... Leggi su limemagazine.eu

