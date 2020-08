Binotto: 'La penalità alla Racing Point? Per noi è in discussione tutta la vettura' (Di venerdì 7 agosto 2020) 'Il caso Racing Point? Ci sono 24 ore per presentare eventualmente un appello, da capire se la penalità è sufficiente o meno. Quello di oggi è un verdetto solo sui freni, che può aprire a una ... Leggi su gazzetta

"Si tratta di 14 pagine e ci sono eventualmente 24 ore per decidere di fare appello. Da parte nostra ci impegneremo a leggere tutte le pagine. C'è innanzi tutto una ammissione che da parte di Racing P ...

