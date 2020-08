Bergamo, verso la festa dell’Apparizione Il Vescovo affiderà la città «ferita» all’Addolorata (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesco Beschi, nel 418esimo anniversario del prodigio, presiederà al Santuario di Borgo Santa Caterina le celebrazioni del pomeriggio e della sera del 18 agosto, nel ricordo delle vittime del Covid-19 e affidando Bergamo alla consolazione e protezione della Madonna Addolorata. Diretta TV e presenza delle autorità cittadine e provinciali. Il 16 agosto Messa per i malati, gli operatori sanitari e i volontari che hanno gestito l’emergenza. Leggi su ecodibergamo

Francesco Beschi, nel 418esimo anniversario del prodigio, presiederà al Santuario di Borgo Santa Caterina le celebrazioni del pomeriggio e della sera del 18 agosto, nel ricordo delle vittime del Covid ...

Allarme (ignorato) lanciato dal Cts: così il virus ha avuto più tempo per colpire

Le chiusure delle aree attaccate con violenza dal coronavirus sono arrivate con dieci giorni di ritardo. Il Comitato tecnico scientifico aveva invocato limitazioni più stringenti, per le regioni sette ...

