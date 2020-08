Bergamo, clamoroso dietrofront di Purvis La forte guardia Usa ha optato per Cantù (Di venerdì 7 agosto 2020) Basket, Rodney Purvis si è accordato, nel giro di poche ore, con Cantù respingendo la proposta del Bergamo. Leggi su ecodibergamo

Clamoroso colpo di scena: Rodney Purvis si è accordato, nel giro di poche ore, con Cantù respingendo la certificata proposta del Bergamo. Quando l’accordo contrattuale sembrava praticamente raggiunto, ...

Stando al portale spagnolo ci sarebbe anche Gasperini nella lista dei candidati per la panchina della Juventus con l’eventuale esonero di Sarri

Maurizio Sarri, nonostante le dichiarazioni di circostanza alla vigilia del match, si gioca gran parte del suo futuro alla Juventus questa sera nella sfida di Champions League all’Allianz Stadium cont ...

