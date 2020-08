Bergamo, bimbo sospetto positivo al Cre: compagnetti in isolamento domiciliare (Di venerdì 7 agosto 2020) Bergamo, 7 agosto 2020 - Un bimbo che frequenta il centro estivo organizzato all'oratorio di San Colombano a Valtesse all'interno è risultato essere sospetto positivo. In attesa dell'esito del tampone,... Leggi su ilgiorno

FabrizioMaretti : @Luca100celleASR Me ne serve una per il mio bimbo ma abito in provincia di Bergamo dove posso recuperarla fuori Roma? -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo bimbo Bergamo, bimbo sospetto positivo al Cre: compagnetti in isolamento domiciliare IL GIORNO La Roma esce dall'Europa, il dubbio: Atalanta che fai, i tuoi sono buoni solo a Bergamo?

La Roma ha meritato la sconfitta, lo si è visto in campo ed è stato fin troppo chiaro e non sarebbe nemmeno l’ultima riprova. La Roma esce dall’Europa, quell’ultima spiaggia per una stagione falliment ...

Bimbo sospetto Covid al Cre di San Colombano: tutti in quarantena

C’è un bimbo che si sospetta sia positivo al Covid-19 al Cre organizzato all’oratorio di San Colombano a Valtesse, all’interno dell’iniziativa in collaborazione con il Comune di Bergamo. Per questo mo ...

La Roma ha meritato la sconfitta, lo si è visto in campo ed è stato fin troppo chiaro e non sarebbe nemmeno l’ultima riprova. La Roma esce dall’Europa, quell’ultima spiaggia per una stagione falliment ...C’è un bimbo che si sospetta sia positivo al Covid-19 al Cre organizzato all’oratorio di San Colombano a Valtesse, all’interno dell’iniziativa in collaborazione con il Comune di Bergamo. Per questo mo ...