Benfica scatenato: vuole Cavani e l'ex obiettivo azzurro Everton (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella conferenza stampa di presentazione, Jorge Jesus ha dichiarato: "Ho lasciato il Flamengo solo perché è stato il Benfica a chiamarmi. Non sono venuto per guadagnare più soldi. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Benfica scatenato

TUTTO mercato WEB

A poco più di un anno dalla sua creazione, Meghan e Harry si apprestano a smantellare la Sussex Royal Foundation, mai divenuta ufficialmente operativa. La coppia, però, ha sorpreso tutti quando, il 5 ...Il Benfica è letteralmente scatenato sul mercato: il club lusitano non solo è in trattativa con l'attaccante uruguaiano Edinson Cavani (33 anni ex Napoli, svincolatosi a parametro zero dal PSG), ma or ...