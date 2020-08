Belen e Stefano, ritorno di fiamma? Maria De Filippi spiega la situazione (Di venerdì 7 agosto 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez torneranno insieme oppure no? Trattasi della fase 2 del gossip dell’estate. La fase 1, come è noto, è quella che ha visto la love story naufragare nel dopo quarantena. Sull’ex coppia arriva ora l’intervento di Maria De Filippi, che conosce entrambi molto bene. Il danzatore può essere considerato una … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Oggi al centro del gossip ci sono il ballerino napoletano, sua moglie e Alessia Marcuzzi, mentre 8 anni fa la coppia al centro del break-up era composta dalla cantante salentina. Sono passati tanti an ...