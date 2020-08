Belen e Stefano: Maria De Filippi fa il tifo per la showgirl (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembra non sia ancora finita la storia d’amore tra Belen e Stefano De Martino, o almeno è ciò che pensa potrebbe accadere Maria De Filippi (Foto). Nell’intervista rilasciata alla rivista Gente la conduttrice ha parlato molto di Stefano, di quanto sia normale per lui combinare guai. Lo conosce bene, è stata lei a portarlo in tv con il talent Amici ed è per lui un porto sicuro. Maria De Filippi pensa che Stefano potrebbe anche essere capace di farsi perdonare da Belen e dopo avere spiegato un po’ del suo pupillo ha confidato ciò che pensa della splendida showgirl argentina. Ovvio che Maria non sappia come andrà a finire tra ... Leggi su ultimenotizieflash

