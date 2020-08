Belen e De Martino di nuovo insieme, la rivelazione della De Filippi (Di venerdì 7 agosto 2020) Belen e De Martino di nuovo insieme. Lo dice Maria De Filippi che non esclude che i due potrebbero ricongiungersi dopo molto tempo Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. La nuova suggestione dell’estate la lancia una persona che conosce bene, alla quale entrambi devono molto per la loro carriera: Maria De Filippi. La conduttrice non esclude che i due potrebbero ricongiungersi dopo molto tempo e altre storie vissute da ognuno con altre persone. La De Filippi, intervistata da Gente, parla di entrambi e di lui dici che è un tipo particolare, uno che combina molto guai ma che ha anche la capacità di farsi perdonare tutto. La conduttrice e il ballerino ... Leggi su bloglive

