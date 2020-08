Beirut, video atroci: sposa travolta dall’esplosione e bimbo nato tra le macerie (Di venerdì 7 agosto 2020) L’esplosione di Beirut, in pochi secondi non ha distrutto solo vite e un pezzo di città. L’esplosione ha anche spazzato via piccoli momenti di felicità e di vita che stavano avvenendo in ogni parte della città e che hanno dovuto fare i conti con l’onda d’urto violenta e distruttiva. La sposa di Beirut: le sue parole Israa Seblani ha 29 anni e, il giorno del dramma, era l’immagine della bellezza e della felicità: una sposa di 29 anni, incantevole, che veniva filmata dal suo fotografo di matrimonio. Il video di Seblani che sorride felice poco prima dell’esplosione ha fatto il giro del mondo: un attimo prima la sposa sta sorridendo, e un attimo dopo il suo velo viene portato via dall’onda ... Leggi su thesocialpost

chetempochefa : La forza e la commozione del video di una signora di #Beirut che suona al pianoforte “Il canto dell’addio” nella su… - NicolaPorro : Il sottosegretario agli Esteri #DiStefano ha espresso il suo cordoglio per le vittime delle esplosioni a #Beirut ma… - chedisagio : Per dare un'idea di quanto è accaduto #Beirut #Beirut_Explosion - generacomplotti : RT @FactaNews: Altre fake news. #BeirutExplosion Il video che mostra un missile colpire il porto di #Beirut è falso • Facta ?? https://t.… - LarthRasna : RT @SFalax: Visto che non ne sono assolutamente sicuro, chiedo a voi di giudicare la veridicita` di questo Video sull`esplosione di Beirut.… -

Per l'esplosione a Beirut una donna è sbalzata in aria: stava guardando dal suo appartamento ciò che accadeva quando è stata violentemente colpita. esplosione a Beirut donna sbalzata in aria La zona d ...



Per l'esplosione a Beirut una donna è sbalzata in aria: stava guardando dal suo appartamento ciò che accadeva quando è stata violentemente colpita. esplosione a Beirut donna sbalzata in aria La zona d ...