Beirut, scontri nella notte: la polizia usa gas lacrimogeni contro i manifestanti. Arrestato il direttore del porto (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo l’esplosione, gli scontri. nella notte è scoppiata una protesta nella zona del Parlamento a Beirut, in Libano, dopo l’esplosione che ha distrutto il porto della città ed è costato la vita ad almeno 137 persone, migliaia i feriti, 300mila gli sfollati. August 7, 2020 Secondo quanto riporta la Bbc, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti scesi in strada contro il governo. Alcuni dei dimostranti sarebbero rimasti feriti negli scontri con le forze dell’ordine. Per sabato 8 agosto è prevista una grande manifestazione antigovernativa. August 7, 2020 Intanto 16 funzionari del porto sono stati arrestati. ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Una violenta protesta antigovernativa è scoppiata ieri notte a #Beirut nella zona del Parlamento: lo scrive la #Bbc… - repubblica : Beirut, arrestato il direttore del porto. Scontri vicino al Parlamento, polizia usa lacrimogeni [aggiornamento dell… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Libano Scontri nella notte a #Beirut: i manifestanti hanno vandalizzato alcu… - GiaPettinelli : Scontri nella notte a Beirut, la polizia lancia i gas lacrimogeni - Mondo - ANSA - vatenacttencass : RT @fattoquotidiano: Libano, scontri nella notte tra manifestanti e polizia: lanci di sassi e lacrimogeni, diversi feriti. Arrestato il dir… -