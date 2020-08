Beirut, “mio marito ha risposto al telefono, è vivo”: la corsa contro il tempo per recuperare i desaparecidos di ‘Beirutshima’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel giorno della visita ai quartieri di Gemmayze e Mar Mikhail del presidente francese Emmanuel Macron, il conto delle vittime dell’esplosione nel porto di Beirut, in Libano, continua a salire. Alcuni feriti sono stati ricoverati nel tardo pomeriggio nel primo ospedale da campo della capitale, organizzato all’interno dello Stadio Nazionale Camille Chamoun: finanziata dalla Russia – che ha inviato anche dei medici – la struttura ha circa 150 posti letto. Secondo quanto riferito al Daily Star da Reda Al Moussawi, consulente del ministro della Salute Hamad Hassan, nei prossimi giorni ne apriranno altre cinque, con i fondi di Marocco, Iran, Giordania e Qatar. Quelli scomparsi il 4 agosto sono gli shuhada, i martiri di “Beirutshima”, come è stata soprannominata la devastante detonazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

