Beirut, il bilancio sale a 157 morti e più di 5mila feriti. Scontri nella notte: la polizia usa gas lacrimogeni contro i manifestanti (Di venerdì 7 agosto 2020) sale il bilancio dei morti dopo l’esplosione avvenuta a Beirut, in Libano, lo scorso 4 agosto: sono almeno 157 le persone morte, 5mila i feriti, 300mila le persone sfollate. nella notte è scoppiata una protesta nella zona del Parlamento della capitale libanese. August 7, 2020 Secondo quanto riporta la Bbc, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti scesi in strada contro il governo. Almeno 20 dimostranti sarebbero rimasti feriti negli Scontri con le forze dell’ordine. Per sabato 8 agosto è prevista una grande manifestazione antigovernativa. August 7, 2020 Intanto 16 funzionari ... Leggi su open.online

