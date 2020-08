Beirut, i manifestanti chiedono la “caduta del regime”: scontri nella notte tra manifestanti e polizia, diversi feriti. Arrestato direttore porto (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci sono due facce della tragedia, dopo l’esplosione che il 4 agosto ha devastato Beirut, la capitale del Libano. Da una parte la corsa, sempre più disperata, per cercare di recuperare persone ancora in vita sotto le macerie dei palazzi dilaniati dalla potenza della deflagrazione. Il bilancio, secondo gli ultimi aggiornamenti, è di 157 morti e oltre 5mila feriti. Dall’altra c’è quella di chi chiede la testa dei responsabili, come già avvenuto nel corso della visita di ieri del presidente francese Emmanuel Macron. E nel mirino dei manifestanti, che nella notte sono di nuovo scesi in piazza dando vita a violenti scontri con la polizia, c’è soprattutto il governo guidato da Hezbollah e dal primo ... Leggi su ilfattoquotidiano

