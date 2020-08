Beirut: bilancio sale a 157 morti e oltre 5mila feriti (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSAmed, - Beirut, 7 AGO - sale a 157 uccisi e oltre 5mila feriti il bilancio ufficiale fornito dalle autorità libanesi delle esplosioni di martedì scorso avvenute al porto di Beirut e che hanno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Beirut, bilancio sale a 78 morti e 4mila feriti. Autorità: aria tossica, lasciate la città - oss_romano : #7agosto #primapagina Il mondo si mobilita in soccorso di #Beirut ferita. Aumenta il bilancio delle vittime della p… - MediasetTgcom24 : Esplosioni Beirut, bilancio sale a 157 morti e oltre 5mila feriti #beirut - palabritadepape : RT @michelegiorgio2: #Beirut aumenta il bilancio: 154 morti (tra gli ultimi una bimba di tre anni) e oltre 5000 feriti di cui 120 in condiz… - gabry_malvagia : RT @michelegiorgio2: #Beirut aumenta il bilancio: 154 morti (tra gli ultimi una bimba di tre anni) e oltre 5000 feriti di cui 120 in condiz… -