Beirut: arrestato il direttore del porto (Di venerdì 7 agosto 2020) Ancora un aggiornamento per le vicende di Beirut: è stato arrestato il direttore del porto. E’, a quanto emerge in questi minuti, tra i sedici soggetti in custodia. Nel mentre si diffonde la notizia relativa al congelamento dei conti al direttore delle dogane. Beirut: arrestato Hassan Koraytem, il direttore del porto Hassan Koraytem, è dunque tra i 16 in custodia. C’è anche il nome del direttore generale del porto di Beirut, Hassan Koraytem, tra quelli delle 16 persone arrestate ieri nell’inchiesta sulle esplosioni che hanno devastato la capitale libanese. Lo rende noto l’Abc riferendosi a informazioni arrivate da fonti giudiziarie ... Leggi su italiasera

