“Beccati!”. Alessia Marcuzzi, si chiude il cerchio intorno al super gossip dell’estate con Stefano De Martino. Prova fotografica (Di venerdì 7 agosto 2020) Adesso spunta la foto e aggiungere altro è superfluo. Anche il gossip più duro si arrende davanti ai fatti. Di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si parla da mesi. Secondo i ben informati era stata la bionda conduttrice il punto di rottura tra le relazione del ballerino e Belen Rodriguez, fiume di messaggi nella notte raccontavano, e la bella argentina su tutte le furie con la ex amica. Così per settimane mentre Belen si faceva pizzicare a Capri con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino continuava la sua vita come se niente fosse, incassando la pesante bocciatura della Rai che lo faceva fuori dai palinsesti del prossimo anno. Così fino a qualche giorno fa quando la parola fine è stata scritta ... Leggi su caffeinamagazine

