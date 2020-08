Beautiful anticipazioni americane: dopo Liam, Steffy ha la sua rivincita (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuovo amore per Steffy! Le anticipazioni americane di Beautiful parlano della speciale vicinanza tra la giovane Forrester e Finn. Prima di spiegarvi cosa sta accadendo nel corso delle puntate in onda in America, è necessario fare un passo indietro. In particolare, vi anticipiamo che Steffy ha un grave incidente. Fortunatamente le sue condizioni di salute … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

