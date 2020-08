Bayern Monaco-Chelsea domani in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League (Di venerdì 7 agosto 2020) Bayern Monaco-Chelsea sarà visibile domani in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del ritorno degli ottavi di Champions League. All’Allianz Arena si riparte dal secco 0-3 inflitto dai bavaresi all’andata, dunque per i londinesi si prospetta una serata frustrante in cui sono chiamati a una rimonta quasi impossibile. Fischio d’inizio alle ore 21 di sabato 8 agosto, diretta tv su Sky Sport Football e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

