Barcellona, Setièn smonta le accuse a Gattuso: "Napoli non è squadra difensiva, ha maggior possesso palla della Serie A" (Di venerdì 7 agosto 2020) "Il Napoli visto all'andata era diverso, c'è stata una evoluzione. La squadra è migliorata tantissimo, è una grandissima squadra". Leggi su tuttonapoli

Secondo l'edizione odierna del Mundo Deportivo, l'allenatore del Barcellona, Quique Setién starebbe pensando ad una mossa a sorpresa per la sfida di sabato sera contro il Napoli. Il tecnico blaugrana, ...

Oggi pomeriggio Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato gli orari scelti per le conferenze stampa che anticiperanno il match di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma sabato 8 agosto alle 21 ...

