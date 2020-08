Barcellona-Napoli, sospiro di sollievo per Gattuso: Insigne recuperato e convocato per la sfida del Camp Nou (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Napoli affronterà il Barcellona al Camp Nou con un Lorenzo Insigne in più nel motore, il capitano azzurro ha superato la lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro con edema osseo, riportata durante il match con la Lazio. Foto Getty / Emilio AndreoliA poco più di 24 ore dalla sfida con i blaugrana di Champions, Gattuso è sicuro di poter contare sul proprio attaccante, che ha lavorato questa mattina con i compagni nella rifinitura al San Paolo. Un sospiro di sollievo per il Napoli, che potrà dunque affrontare il Barcellona con tutti gli uomini a propria disposizione, provando a staccare il pass per la Final Eight di Lisbona. Questa la lista dei ... Leggi su sportfair

