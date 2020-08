Barcellona-Napoli, Setien: “Sensazioni positive, ho già in mente la formazione” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Le sensazioni delle ultime partite sono state positive. Avevamo bisogno di un riposo dopo tante partite consecutive in Liga, ci siamo stancati. Ma abbiamo avuto il tempo sufficiente per preparare bene la partita, pulirci dal punto di vista fisico, rinnovare le energie. Ci siamo allenati molto bene, preparandoci a questa partita“. Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà il suo Barcellona impegnato contro il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La formazione è quasi pronta e Dembelé non è tra i convocati: “Per sfortuna gli allenamenti che ha potuto fare con il gruppo sono stati pochi. La realtà è che sarebbe un rischio abbastanza grande convocarlo. Potremmo farlo, ma sarebbe un rischio. La miglior ... Leggi su sportface

