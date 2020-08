Barcellona-Napoli, probabili formazioni Sky: risolti due ballottaggi, Gattuso ha un solo dubbio (Di venerdì 7 agosto 2020) L'unico dubbio che Rino Gattuso si porterà inevitabilmente dietro fino a qualche ora prima di Barcellona-Napoli è legato alla presenza di Lorenzo Insigne, che comunque pare recuperato e alla fine dovrebbe partire dal primo minuto. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - SkySport : Barcellona-Napoli, i convocati per il match di Champions League: c'è Insigne - Mediagol : Barcellona-#Napoli, de Jong: “Abbiamo studiato gli azzurri, reazione di Messi ci ha svegliati” - repubblica : Napoli, Insigne recupera: convocato per Barcellona [aggiornamento delle 16:05] - tuttonapoli : Barcellona-Napoli, probabili formazioni Sky: risolti due ballottaggi, Gattuso ha un solo dubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli

Avrà un formato diverso e si concluderà in diciassette giorni: ma i risultati avranno lo stesso valore di prima e alla fine ci sarà una nuova squadra campione d'Europa L’edizione 2019/2020 di UEFA Cha ...Il Napoli è volato alla volta di Barcellona, dove domani (diretta tv in chiaro) affronterà il club catalano per il ritorno degli ottavi di Champions. Un regolamento di conti, dopo l'1-1 dell'andata, c ...