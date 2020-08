Barcellona-Napoli (ottavi Champions League, 8 agosto ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Napoli che pareggiò all’andata 1-1 al San Paolo non era nemmeno parente di quello visto in estate e nemmeno il Barcellona era vicino a essere la versione confusa e litigiosa che si è vista negli ultimi due mesi. In un Camp Nou deserto l’occasione è ghiotta per gli azzurri, ai quali basta una vittoria … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

