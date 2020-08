Barcellona-Napoli, Ospina: “Sappiamo l’importanza della partita. Messi? Può cambiare la gara. Il mio rapporto con Meret” (Di venerdì 7 agosto 2020) La parola a David Ospina, esperto portiere classe '88 del Napoli.Una sfida di grande importanza per gli azzurri di Gattuso che, nella giornata di domani, dovranno affrontare il Barcellona, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Il portiere dei partenopei, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso sulla gara contro i blugrana: "Arriviamo con molta motivazione. Abbiamo fatto una settimana molto buona. Sappiamo l'importanza della partita e la qualità del Barcellona, ma noi pensiamo a lavorare e a fare in partita quanto preparato. Il Napoli continua a crescere. Il mister è stato chiaro, conosciamo le qualità dei nostri giocatori. Proveremo a sfruttare quest'occasione. In ... Leggi su mediagol

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - SkySport : Barcellona-Napoli, i convocati per il match di Champions League: c'è Insigne - tuttosport : #Vidal avvisa #Napoli e #Juve: 'Mi vedo alzare la #Champions col #Barcellona' - it_mainsport : Il #Barcellona di Quique #Setien sfida il #Napoli di Gennaro #Gattuso , nel ritorno degli ottavi di… - soleluna731 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, buone notizie: #Insigne recupera e va a #Barcellona #BarcellonaNapoli #Championsleague -