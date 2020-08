Barcellona-Napoli, l’ex Inler carica gli azzurri: “Contro i blaugrana impresa possibile. Covid-19? Ha cambiato tutto, il Barça…” (Di venerdì 7 agosto 2020) "Il Barça è il Barça. Con il Covid-19 è cambiato tutto, chi è mentalmente più forte, vince. Il Napoli può recuperare palla a centrocampo e partire di contropiede per far male. Devono godersi questa partita, con gioia e concentrazione si arriva a grosse prestazioni".Sono le parole dell'ex centrocampista azzurro Gokhan Inler che, intervenuto ai microfoni di "Radio Punto Nuovo", ha analizzato la sfida del "Camp Nou" tra Barcellona e Napoli in programma domani sera. Lo svizzero, che ha vestito la maglia partenopea dal 2011 al 2015, ha poi ripercorso la sua esperienza in Campania con un pizzico di nostalgia."Ho fatto bene, ma si può sempre fare meglio, altrimenti avremmo vinto lo scudetto (ride, ndr). Abbiamo ... Leggi su mediagol

