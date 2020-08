Barcellona-Napoli, i convocati di Setien: due assenze pesanti per i blaugrana (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Barcellona ha reso noti i nomi dei convocati per la partita di Champions League contro il Napoli. Gli assenti del match di ritorno degli ottavi di Coppa sono Ousmane Dembélé e Samuel Umtiti, entrambi ancora con problemi fisici. Da notare la presenza di Antoine Griezmann e Clément Lenglet. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - sscalcionapoli1 : Napoli, rifinitura al San Paolo per gli azzurri alla vigilia della sfida contro il Barcellona #BarcellonaNapoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW SSCN - Napoli, rifinitura al San Paolo per gli azzurri alla vigilia della sfida contro il Barcellona https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW SSCN - Napoli, rifinitura al San Paolo per gli azzurri alla vigilia della sfida contro il Barcellona https://… - napolista : Barcellona, i convocati di Setién per la sfida contro il Napoli Rientrano in lista Griezmann, Lenglet e Araujo, no… -