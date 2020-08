Barcellona-Napoli domani in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League (Di venerdì 7 agosto 2020) Barcellona-Napoli sarà visibile domani in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del ritorno degli ottavi di Champions League. Gli azzurri ripartono dall’1-1 di febbraio ottenuto al San Paolo e per questo sono chiamati a una mezza impresa sul campo dei blaugrana, che anche con uno 0-0 passerebbero ai quarti. Calcio d’inizio alle ore 21 di sabato 8 agosto, diretta tv in pay su Sky Sport Uno e in chiaro su canale 5, streaming in pay su Sky Go e in chiaro su Mediaset Play. Leggi su sportface

