Barcellona-Napoli, de Jong: “Abbiamo studiato gli azzurri, reazione di Messi ci ha svegliati” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Barcellona verso la sfida di Champions League contro il Napoli che determinerà il passaggio del turno. I blaugrana guidati da Quique Setièn nella serata di sabato 8 agosto affronteranno gli azzurri di Rino Gattuso che nella gara d'andata fermarono sull'1-1 proprio i catalani. La rete di Dries Mertens aveva illuso i suoi, il pari di Griezmann ha però chiuso le porte della vittoria ai partenopei. In vista del match del 'Camp Nou' si è così espresso il centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, nel corso di un'intervista concessa a Sport.Napoli, parla Osimhen: “I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona”"Stiamo bene, non vediamo l'ora di giocare. Le sensazioni sono ... Leggi su mediagol

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - SkySport : Barcellona-Napoli, i convocati per il match di Champions League: c'è Insigne - Enzovit : Barcellona – Napoli, le condizioni di Insigne ed altro: se ne parta a Radio Marte - news24_napoli : Caputi: "Il Napoli dovrà chiudersi e colpire il Barcellona… - Mediagol : Barcellona-#Napoli, de Jong: “Abbiamo studiato gli azzurri, reazione di Messi ci ha svegliati” -