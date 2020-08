Barcellona, Dembelè verso la convocazione. Oggi il parere definitivo dei medici (Di venerdì 7 agosto 2020) Dovrebbe essere Umtiti l’unico indisponibile tra le file del Barcellona. All’allenamento di ieri, scrive il Corriere dello Sport, hanno lavorato tutti a pieno ritmo tranne lui. E ci sono speranze per la convocazione di Dembelè. “Buone sensazioni anche per il lungodegente Dembelè, che dovrebbe ricevere in giornata l’ok definitivo da parte dei medici e potrebbe, così, riapparire tra i convocati di Setièn, sebbene le possibilità di rivederlo subito in campo, anche per solo una manciata di minuti, si mantengono remote”. L'articolo Barcellona, Dembelè verso la convocazione. Oggi il parere definitivo dei medici ilNapolista. Leggi su ilnapolista

