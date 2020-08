Barcellona, De Jong: «Napoli? Dobbiamo mostrare rispetto, lo merita» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong, ha parlato del momento blaugrana e della voglia di riscatto in Champions League Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato del momento della squadra blaugrana e del match di Champions League contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sport: CONDIZIONE Barcellona – «Stiamo bene, non vediamo l’ora di giocare. Le sensazioni sono davvero buone. Giocheremo con l’intenzione di vincere, indipendentemente dal risultato dell’andata. Siamo il Barça e giochiamo in casa, quindi Dobbiamo pensare solo al successo. Abbiamo studiato il Napoli, sappiamo cosa fare e ci crediamo. Possiamo vincere la Champions: siamo una delle migliori squadre del mondo e ... Leggi su calcionews24

