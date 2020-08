Barbra d’Urso pronta al grande ritorno in tv: l’annuncio (Di venerdì 7 agosto 2020) “Ultimi giorni” di vacanza per Barbara d’Urso, che continua ad incantare i fan con foto mozzafiato di paesaggi e di momenti di relax in piscina. La conduttrice più amata d’Italia ha annunciato il giorno in cui tornare in onda con Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso torna in tv Pomeriggio Cinque scalda i motori, la prima puntata andrà in onda il 7 settembre. A dirlo ai fan è stata la stessa Barbara d’Urso che ha ricondiviso un post di un suo fan club. Carmelita, ancora in vacanza, non sta più nella pelle e sembra più carica che mai per il grande rientro della stagione post Covid-19. Barbara d’Urso annuncia la data del grande ritorno di Pomeriggio CinqueUn mese dunque, prima di rivedere sul piccolo schermo le storie di tutti i giorni, gli ospiti, ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Barbra d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia