Barbara D’Urso, la confessione dolorosa: “Oggi ho il cuore spezzato…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Barbara D’Urso addolorata su Instagram: il pensiero alle vittime di Beirut Nelle ultime ore, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, anche Barbara D’Urso ha voluto rivolgere un pensiero alle vittime delle esplosioni avvenute un paio di giorni fa. La nota professionista napoletana che al momento si trova in vacanza, nei social ha condiviso uno scatto, aggiungendo come didascalia molto toccante e commovente: “Oggi il mio cuore è spezzato”. Oltre alla frase la padrona di casa di Pomeriggio Cinque che riparte il 7 settembre 2020, ha poi aggiunto l’hashtag #Beirut. Naturalmente gran parte di coloro che la seguono su IG hanno lasciato dei cuoricini rossi e commentato il contenuto in questione. Tra questi anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, Giovanni Ciacci, conduttore di ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Barbara D’Urso la confessione dolorosa: “Oggi ho il cuore spezzato…” - #Barbara #D’Urso #confessione - FrancoStanco3 : La maggioranza è resa deficiente da Barbara D’Urso e Maria De Filippi...???????? - demian_yexil : RT @difreevillage: @007Vincentxxx Avessero beccato la lega a dover rispondere di 49 milioni di euro ci starei pure. In questo caso, se foss… - Nonpassa : Ieri ho sognato il dottor nowzaradan oggi Barbara D'Urso. Ok - zazoomblog : Barbara D’Urso piovono ancora critiche: “Sei piena di complessi” - #Barbara #D’Urso #piovono #ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia