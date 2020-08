Banca Carige, prestito da 7 milioni a Aeroporto di Genova per sviluppo del Cristoforo Colombo (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Un prestito di 7 milioni di euro, di cui 5,5 milioni con le garanzie pubbliche previste dal Decreto Liquidità, a condizioni agevolate rispetto a quelle di mercato: è il cuore dell’accordo tra Banca Carige e l’Aeroporto di Genova. Le risorse consentiranno la realizzazione del programma di crescita dello scalo ligure nonostante le ricadute negative del Covid-19, che a partire da marzo ha portato a una drastica riduzione delle attività e, di conseguenza, delle entrate finanziarie della società di gestione. Il piano di sviluppo del Cristoforo Colombo è stato avviato tre anni fa e ha già portato risultati positivi sia in chiave di incremento del ... Leggi su quifinanza

