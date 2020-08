Bagnaia ottimista: 'Potrei rientrare nella seconda gara in Austria' (Di venerdì 7 agosto 2020) Pecco Bagnaia non si perde d'animo nonostante la caduta che ha posto fine al suo weekend in Repubblica Ceca. Il pilota torinese era uno dei protagonisti annunciati ed anche la migliore delle Ducati ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Bagnaia ottimista: "Potrei rientrare nella seconda gara in Austria"

Pecco Bagnaia non si perde d’animo nonostante la caduta che ha posto fine al suo weekend in Repubblica Ceca. Il pilota torinese era uno dei protagonisti annunciati ed anche la migliore delle Ducati fi ...

