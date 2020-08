Azzolina: mi sono fatta un mazzo quadrato… Ecco come parla il ministro della Pubblica istruzione (video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Lucia Azzolina, ministro della Pubblica istruzione, interviene alla trasmissione Inonda su La7 e parla del concorso per dirigenti scolastici da lei vinto e per il quale la Lega la accusa di conflitto di interessi. A puntare l’indice contro Azzolina Matteo Salvini che interviene dopo che il ministero guidato da Azzolina ha autorizzato l’assunzione di 450 dirigenti scolastici (anche Azzolina ha vinto il concorso): “È quanto meno inopportuno che il ministro Azzolina si sia stabilizzata come dirigente scolastico – afferma Salvini – è come se io da ministro dell’Interno mi fossi assunto ... Leggi su secoloditalia

