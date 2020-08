Azzolina: “Assumeremo oltre 84mila insegnanti precari” (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – “Assumeremo 84mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11mila Ata, soprattutto bidelli. Una bella notizia per la scuola”. Lo ha annunciato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina nel corso della trasmissione “In Onda” su la 7, aggiungendo di aver avuto l’ok dal Mef. “I docenti – ha precisato la ministra – saranno assunti per metà attraverso le Graduatorie a esaurimento e per metà attraverso le graduatorie dei vecchi concorsi. Entro la prima settimana di ottobre partiranno i nuovi concorsi”. Altri 40.000 docenti saranno assunti da settembre a luglio (più di diecimila bidelli), ma in caso di lockdown saranno licenziati senza alcuna ... Leggi su quifinanza

