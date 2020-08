Atletica, la carica di Crippa: "Posso battere il record italiano dei 5mila" (Di venerdì 7 agosto 2020) Momento di ottima forma per Yeman Crippa . Il mezzofondista azzurro ha ottenuto due giorni fa il primato personale nei 1.500 metri, distanza non sua, con 3'35"26, un tempo che mancava all'Italia dal ... Leggi su quotidiano

JBaltita : RT @atleticaitalia: #atletica Parla Yeman Crippa: “Sì, posso battere il record dei 5000 a Montecarlo, questa serata mi dà carica e convinzi… - runonline_ : RT @atleticaitalia: #atletica Parla Yeman Crippa: “Sì, posso battere il record dei 5000 a Montecarlo, questa serata mi dà carica e convinzi… - albertocol9 : RT @atleticaitalia: #atletica Parla Yeman Crippa: “Sì, posso battere il record dei 5000 a Montecarlo, questa serata mi dà carica e convinzi… - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica Parla Yeman Crippa: “Sì, posso battere il record dei 5000 a Montecarlo, questa serata mi dà carica e convinzi… - atleticaitalia : #atletica Parla Yeman Crippa: “Sì, posso battere il record dei 5000 a Montecarlo, questa serata mi dà carica e conv… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica carica

Quotidiano.net

Il campione italiano di salto in alto, Gianmarco Tamberi, nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA, ha raccontato le sue sensazioni in vista della gara internazionale di Leverkusen del prossimo ...Bologna, 7 agosto 2020 - Momento di ottima forma per Yeman Crippa. Il mezzofondista azzurro ha ottenuto due giorni fa il primato personale nei 1.500 metri, distanza non sua, con 3'35"26, un tempo che ...